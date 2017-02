Nuova viabilità del centro, le osservazioni degli Amici del Bosco

I luoghi visitati dal 141Tour a Origgio il 26 maggio 2015

Il 1° e il 7 febbraio si sono svolte presso la Sala Consiliare del Comune di Origgio due riunioni della Commissione per l’assetto del territorio e Lavori Pubblici. I lavori erano aperti agli interventi del pubblico e vertevano sul nuovo Piano Urbano del Traffico, con particolare riferimento alla situazione di via Dante.

«Gli interventi della cittadinanza hanno via via evidenziato un numero crescente di criticità nella viabilità del centro urbano, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle categorie “deboli” (pedoni e ciclisti) – spiegano dall’associazione Amici del bosco di Origgio -. Risulta evidente che l’assetto viabilistico ed urbanistico del centro storico, tipico della prima metà del secolo scorso, mal si concilia con le esigenze di mobilità del terzo millennio. A nostro giudizio le soluzioni proposte dalla Commissione approcciano il problema partendo da un presupposto errato, che è quello di “fluidificare” il traffico, rendendolo più scorrevole e “sicuro”».

«Come più volte abbiamo affermato, soprattutto alla luce degli ultimi dati sull’inquinamento ambientale derivante dall’uso indiscriminato dell’automobile – spiegano dall’associazione -, oggi l’obbiettivo da perseguire deve essere quello di limitare il traffico veicolare privato, soprattutto quello di attraversamento del centro urbano, rendendolo nel contempo sicuro per gli utenti “deboli” (quelli non corazzati dentro scatole di metallo…). E per far ciò è indispensabile promuovere contestualmente forme di mobilità sostenibile, alternative al traffico veicolare».

«In tal senso va la proposta che gli Amici del Bosco hanno presentato alla Commissione, proposta che finora non ci pare sia stata oggetto della dovuta considerazione – concludono gli Amici del Bosco -. Sulla pagina FB degli Amici del Bosco di Origgio è consultabile nei dettagli il nostro progetto: vi invitiamo a prenderne visione e a farci conoscere le vostre osservazioni e suggerimenti. La prossima riunione della Commissione consiliare è prevista per la serata del 16 febbraio, sarà anch’essa aperta agli interventi del pubblico e ci auguriamo costituisca un momento di seria riflessione sulla opportunità di un diverso assetto del traffico, orientato al rispetto delle persone e dell’ambiente».