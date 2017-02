Nuova vita sulla statale, apre lo “store” di abbigliamento

Foto varie

Prima un supermercato, poi una grande spazio di vendita di frutta e verdura. Poi il nulla, e per anni: vetrine spoglie con le ultime insegne che ricordavano la precedente gestione.

Un capannone che qualche mese fa si è animato per via di lavori per la ristrutturazione, e che sabato verrà aperto completamente rinnovato.

Si tratta di un negozio di abbigliamento per uomo, donna e bambino, il “Manu Store” dal nome della proprietaria che ha deciso di ampliare la propria attività che in precedenza era presente nel vicino centro commerciale trasferitasi ora in via Battaglia San Martino 150.

Un investimento privato, piuttosto importante, che di fatto ridà vita e speranza al commercio in paese, baricentro della Valle, dove una semplice passeggiata nella zona centrale permette di appurare come la crisi economica abbia colpito forte, con diverse attività tuttora con le serrande abbassate.

Foto varie

Dall’amministrazione comunale non arriva nessun commento ufficiale, come è comprensibile, ma negli ambienti di palazzo traspare una certa soddisfazione per vedere colmato uno spazio piuttosto grande e ben visibile dalle migliaia di auto che transitano in paese.

Sabato prossimo, 4 febbraio, alle 15, l’inaugurazione.