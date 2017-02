“Nuovi delitti di lago” al tè con l’autore del Borgo Antico

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

“Nuovi delitti di lago”, casa editrice Morellini, è l’antologia di racconti gialli che sarà presentata a Castiglione Olona domenica 26 febbraio, alle 16.30, presso il bar Lucioni. Continua così la manifestazione “Il te con l’autore” dell’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona, che sta vivendo il suo quarto anno di attività.

«Di solito – dice il presidente, Ugo Marelli – l’antologia dedicata al giallo apre la nostra stagione; quest’anno, abbiamo un po’ stravolto il calendario: ma i delitti di lago non potevano mancare per gli appassionati. D’altra parte, trovare un volume che condensi i migliori autori del territorio non è facile e non poteva sfuggirci l’occasione di ospitarli nuovamente. Di questo dobbiamo ringraziare anche Ambretta Sampietro, che da sempre mostra attenzione alla nostra iniziativa.”

L’antologia raccoglie storie ambientate sui laghi Maggiore, Orta, Mergozzo, Ceresio e Ghirla. Gli autori hanno già partecipato alle selezioni avvenute negli anni scorsi. “I luoghi, dice Sampietro, sono reali, ma le storie sono frutto della fantasia. I laghi sono diventati una scena avvincente per la nostra antologia. Un’ondata di sangue tinge di rosso le acque dei nostri laghi. Con un fine benefico: i diritti d’autore delle vendite saranno devolute al Fai.”

Il vincitore di quest’anno, d’altra parte la premiazione è stata fatta alcuni mesi fa, e non riveliamo nulla di segreto, è Maurizio Polimeni, con il racconto “La mia ultima estate”, che sarà pubblicato, come di consueto, su “Il giallo Mondadori.

Gli ospiti di domenica 26 sono una sorpresa anche per gli organizzatori de Il te con l’autore, «Ambretta mantiene il mistero sui nomi dei narratori presenti – conclude Marelli – per non tradire la suspence tipica del giallo».

castiglioneolona.borgoantico@gmail.com

www.facebook.com/castiglioneolonaBorgoAntico/