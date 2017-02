Nuovi laboratori creativi al Piccolo Principe Atelier

pittori, quadri, dipinti, sculture

Quattro artisti si mettono in gioco, condividendo e offrendo gli spazi del nuovo Atelier Piccolo Principe di Piazza XX Settembre a Varese.In questo colorato e accogliente ambiente nel cuore della Città Giardino si possono trovare tanti materiali artistici, un funzionante torchio per la stampa e spazio a volontà per dipingere e disegnare.

Il nuovo Atelier dedicato alle arti verrà inaugurato sabato 25 febbraio alle 17.30; seguirà un momento musicale curato da Angelica Mente. In occasione del taglio del nastro dell’Atelier Piccolo Principe i quattro autori presenteranno le diverse attività laboratoriali per adulti e bambini: Samuele Arcangioli per l’incisione, Nicoletta Lunardi per la pittura, Elisabetta Pieroni per la ceramica e il riciclo creativo, Arlenys Romero per l’acquerello. Ad ispirare il sodalizio di creativi varesini, il celebre racconto poetico di Antoine de Saint-Exupéry che, nella forma di un’opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia.

Ma sono soprattutto la creatività e la fantasia ad ispirare Samuele Arcangioli, Nicoletta Lunardi, Elisabetta Pieroni ed Arlenys Romero che aspettano “bambini di tutte le età”, appassionati di arte e semplici curiosi per condividere gli spazi di questa nuova dimora dell’Arte. L’idea vincente è quella di abbattere tutti gli steccati tra discipline artistiche e di puntare sulla libera scelta, da parte dei partecipanti ai diversi laboratori, di autonomi percorsi creativi e di scoperta dell’inventiva artistica.