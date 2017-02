Nuovi mezzi per i Nuclei di Ricerca e Soccorso dell’UST Varese

Nuovi mezzi per l\'Unità di Soccorso Tecnico

I Nuclei di Ricerca e Soccorso dell’UST Varese da oggi possono contare su una nuova barella tecnica. L’acquisto è stato reso possibile grazie all’importante sodalizio con l’azienda Vibram di Albizzate, leader mondiale nella realizzazione di suole per scarpe e scarponi.

Vibram già in passato aveva supportato la nostra Associazione con una forniture di scarponcini da trekking per tutti i Volontari, manifestando da subito particolare attenzione per la realtà che UST Varese rappresenta per il territorio.

«La nuova barella ora in dotazione alle nostre squadre, una Lecco prodotta da Kong, è di tipo “spallabile”: leggera e robusta, è specificatamente sviluppata per il soccorso in ambienti difficili, dove l’infortunato non è immediatamente raggiungibile con i mezzi di soccorso», dicono da questa realtà varesina.

Trattandosi di una attrezzatura comunemente in dotazione a principali Enti di soccorso tecnico, la nuova barella non soltanto andrà a potenziare le capacità operative dei nostri Tecnici, ma permetterà anche un utilizzo congiunto con le altre squadre specializzate.

UST Varese, un Associazione di volontariato Onlus, è una realtà specializzata nella ricerca e soccorso delle persone e in questi anni sta seguendo un iter importante nella crescita del proprio personale tecnico, basato sul costante addestramento e impegno nella ricerca di risorse sempre più specifiche per una adeguata attività operativa.

Da ormai diversi anni collabora con diverse realtà sportive del territorio, assistendo con proprie squadre specializzate le competizioni in montagna e nelle valli varesine. La nuova barella servirà sicuramente anche a garantire un servizio migliore durante questi eventi.

A marzo partirà infine il primo corso 2017 per Tecnici di Ricerca con le selezioni degli aspiranti, che si svolgeranno in data 26 Febbraio. Per tutti gli interessati sarà organizzata una serata illustrativa Mercoledì 15 Febbraio alle ore 21.00 presso la sede del Villaggio Cagnola del Parco Campo dei Fiori. Per info www.unitasoccorsotecnico.com