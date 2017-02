Nuovo ciclo di incontri e visite alla clinica Quiete

la quiete varese clinica

Nuovo fitto programma di iniziative a tema medico alla clinica La Quiete che attende di conoscere il proprio destino. Il 29 marzo prossimo, si svolgerà una nuova asta e la speranza è di veder spuntare un compratore che possa far ripartire l’attività della storica casa di cura varesina.

Nel frattempo, i lavoratori, supportati dalla FP Cgil, tengono vivi gli ambulatori con iniziative speciali rivolte alla cittadinanza.

Un nuovo calendario di serate a tema e prestazioni a prezzo calmierato è stato definito:

 Nella serata di Giovedì 16 Febbraio alle ore 21, serata a tema sanitario, aperta a tutta la popolazione e completamente gratuita. Il titolo della serata, a cura dell’equipe medica “Ars et Cura”, sarà “Riflessioni sul Disturbo del Comportamento Alimentare: segni precoci e ipotesi di trattamento”. L’equipe “Ars et Cura”, composta dal Dott. Aldo Maestroni, e dalla Dott.ssa Sara Maestroni, opera da anni nel territorio della provincia di Varese, nel campo delle dipendenze più in generale, ed in maniera più specifica nel campo del Disturbo del Comportamento Alimentare. Da alcuni anni operano attivamente all’interno de “La Quiete”, coinvolgendo il personale sanitario in percorsi di crescita umana e professionale.

Alla serata interverrà anche il fisioterapista Davide Farano, dipendente della clinica.

 Nella serata di Martedì 21 Febbraio dalle ore 21, la clinica è lieta di ospitare uno degli psicologi e dei psicoterapeuti che meglio sa incarnare, nella città di Varese, lo spirito di eccellenza medica che sempre accompagna la Casa di Cura “La Quiete”.

Il Dott. Soru, noto psicologo e psicoterapeuta varesino, da anni attivo nel trattamento di Depressione, Disturbi sessuali, Ansia, Disturbi esistenziali, dell’umore e psicosomatici, proporrà una serata dal titolo “Comunicazione: la verità degli occhi, la bugia delle parole”, aperta a tutta la cittadinanza e sempre gratuita.

Proseguono inoltre le prestazioni a prezzo calmierato:

 Il 15/02 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sarà “Un Mercoledì da Fumatore” : sarà possibile infatti eseguire, esclusivamente per i fumatori, uno screening spirometrico e un ElettroCardioGramma basale al prezzo promozionale di 30 euro.

 Inoltre dal mese di Marzo 2017 sarà attiva una serie di prestazioni, sempre a prezzo

calmierato, ma che saranno attive in maniera continuativa:

ogni secondo Martedì del mese (non festivo) da marzo 2017 sarà possibile eseguire, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, TAC di uno o due segmenti (rispettivamente a 60 e 80 euro) senza mezzo di contrasto, e Risonanza Magnetica di uno o due segmenti (70 e 90 euro) sempre senza mezzi di contrasto;

ogni primo Venerdì del mese (non festivo), sempre dalle ore 8.00 alle ore 12.00,verranno eseguite le MOC, al prezzo promozionale di 40 euro.

I primi appuntamenti saranno venerdì 3 Marzo (per le MOC) e martedì 14 marzo (per TAC e Risonanze Magnetiche).

L’accesso alle prestazioni in promozione ed alle serate a tema è esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente al numero 0332/806418 dal lunedì alle venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.