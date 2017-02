Nuovo incontro per i gruppi tematici del Pd

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Prosegue l’attività del Partito Democratico di Tradate con i gruppi tematici per la costruzione del nuovo programma per la futura amministrazione comunale, in vista delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco della città. «Il secondo degli appuntamenti è fissato per sabato 25 febbraio alle ore 10.00 nella nuova sede del PD di via Santo Stefano 16 per proseguire il lavoro dei gruppi tematici per la realizzazione del nuovo programma elettorale – spiega il capogruppo PD Aureliano Gherbini -. «Sabato mattina ci focalizzeremo sulle tematiche relative a cultura, sport, scuole e giovani. Sarà presente Andrea Botta, che in questi anni ha seguito da Assessore queste importanti tematiche».

«Cogliamo l’occasione per ricordare gli altri gruppi di lavoro – prosegue Santi Raineri, Segretario di Circolo PD: – Vogliamo realizzare un programma aperto e partecipato, e il contributo di tutti i cittadini è essenziale. Per entrare a far parte dei gruppi tematici puoi scrivere una mail a pdtradate2017@gmail.com o contattarci sulle pagine facebook ‘PD Tradate’ o ‘Tradate nel cuore’, indicando l’area tematica di interesse. Se non hai modo di partecipare ai gruppi tematici, puoi può comunque far avere le tue idee oppure compilare il questionario al seguente link».

Ecco l’elenco dei gruppi tematici segnalati dal Pd:

1) Famiglia, sociali e tutela dell’ospedale;

2) Bilancio, risanamento finanziario e riduzione delle imposte;

3) Urbanistica, opere pubbliche e riqualificazione della Fornace;

4) Ambiente e spazi verdi;

5) Mobilità, illuminazione, marciapiedi e strade;

6) Innovazione, partecipazione e comunicazione istituzionale;

7) Sicurezza.