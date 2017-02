Nuovo partito a destra, è Movimento Nazionale per la Sovranità

Riceviamo e pubblichiamo

Lo scorso 18 e 19 febbraio si è tenuto il Congresso di Fondazione del nuovo soggetto politico: Movimento Nazionale per la Sovranità.

Al congresso, che ha visto la partecipazione di 1500 delegati, era presente anche una delegazione della provincia di Varese composta da Giosuè Andreozzi, Stefano Romano e Alessio di Vietro.

Il nuovo soggetto politico, nato dalla fusione di Azione Nazionale La Destra e altre 27 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale, si inserisce all’interno dell’area di centro destra, per la costruzione di una destra moderna, casa comune di tutte le destre presenti nel nostro panorama politico.

Le finalità del nuovo soggetto politico sono riportate nel primo articolo dello statuto:

“ Il Movimento Nazionale per la Sovranità ha il fine di garantire la sovranità nazionale e popolare dell’Italia, nel rispetto dell’identità, delle tradizioni, della dignità spirituale e delle aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano. Il Movimento si riconosce nei principi di libertà, democrazia, legalità, giustizia, solidarietà, coesione territoriale e unità della Repubblica , ripudiando qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze di sesso, di razza, di religione e di condizione sociale ed economica.”

Eletto Segretario Gianni Alemanno e Presidente Francesco Storace.

Nel corso della due giorni di kermesse, sono stati trattati i temi dell’identità nazionale e della sovranità popolare, dell’immigrazione clandestina, del lavoro e i problemi sociali, i rapporti con l’Unione Europea.

Primo banco di prova saranno le prossime elezioni amministrative all’interno della provincia di Varese in cui il Movimento Nazionale per la Sovranità metterà in campo le proprie donne, uomini e idee.