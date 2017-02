“Occidentali’s Karma”, la canzone di Gabbani scritta da un varesino

Foto di Raffaele Della Pace

Non ama i riflettori, eppure dietro ad una delle canzoni più chiacchierate di questo festival di Sanremo c’è lui. Fabio Ilacqua è l’autore di “Occidentali’s Karma”, brano portato sul palcoscenico dell’Ariston da Francesco Gabbani, con tanto di scimmia ballerina d’accompagnamento: «Sono molto contento di come sta andando, per il testo ma anche per il modo in cui è stato presentato sul palcoscenico».

Fabio in questi giorni è a Bordighera e fa avanti e indietro dal Teatro dell’Ariston: «Non amo i “bagni di folla” ma ho seguito le prove e le serate. Mi fa piacere che la canzone si discosti dal resto dei testi, sia per il tema, sia per come è affrontato. Ci stiamo preparando per questa stasera».

Lo scorso anno, l’accoppiata Gabbani-Ilacqua ha vinto il premio della Giuria Giovani con la canzone “Amen” e anche quest’anno in tanti tifano per loro. «E’ un testo nato un anno fa e non pensavamo a Sanremo. Io e Francesco ci siamo trovati a casa sua a ragionare sul tema ed è nato, piano piano, questo brano».

Un brano dal ritmo incalzante e ballabile che si scontra con parole curate e incisive: «Parla dell’uomo dei nostri giorni. Mentre componevamo il pezzo è venuta fuori la parola “Occidentali’s Karma” che in realtà non esiste, ma funziona bene per descrivere la situazione dell’uomo occidentale, i suoi modelli e questa sua maniera di cercare rifugio nei rituali orientali in cerca di conforto. E’ un pretesto per osservare come siamo noi uomini moderni».

Una canzone che vede un’altra importante collaborazione varesotta. Ad arrangiare il testo infatti è stato Luca Chiaravalli, gallaratese di fama nazionale e internazionale: «Ci conosciamo da vent’anni, ma la collaborazione è stata casuale. E’ stata la casa discografica a scegliere lui per questo lavoro e ci ha messo la sua impronta». Intanto, la sfida continua.

Stasera Francesco Gabbani sarà in gara e accompagnato, come sempre, da un uomo travestito da scimmia che balla con lui. Per quanto riguarda gli altri brani in gara Ilacqua spiega: «Molti mi sembrano pensati per stare nell’ambito di Sanremo e basta. Non è la mia visione della musica e penso che, molte volte, una canzone vada ascoltata più volte per essere assimilata». Il disco di Francesco Gabbani, molto probabilmente, uscirà ad aprile e Ilacqua spiega che anche lì ci saranno diverse canzoni scritte insieme.