OJM, Bulleri salterà anche il match di Brindisi

Sono ripresi a pieno ritmo gli allenamenti della Openjobmetis che, dopo la sconfitta interna con Milano, si sta preparando per fare rotta su Brindisi, ultima partita prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia alle quali, ovviamente, Varese non parteciperà.

In Puglia, purtroppo, coach Attilio Caja dovrà di nuovo fare a meno di Massimo Bulleri. Il play di Cecina soffre per un problema muscolare ai flessori che deve essere gestito con attenzione, un guaio che già negli anni scorsi lo ha tenuto in allarme; peccato perché il Bullo sarebbe stato uno degli ex di turno al PalaPentassuglia, visto che ha trascorso in maglia Enel due stagioni tra il 2013 e il 2015.

Alla ripresa del lavoro al PalA2a non ha preso parte un altro ex brindisino, OD Anosike. Il pivot, che ha evidentemente beneficiato del cambio di allenatore, è rimasto a riposo per un fastidio alla schiena che non preoccupa più di tanto lo staff biancorosso. E per precauzione anche Dominique Johnson si è fermato prima dell’ultima parte di seduta, quella disputata a cinque contro cinque a tutto campo. Il tiratore di Detroit ha accusato un fastidio al piede, ma a sua volta non desta preoccupazioni.

PANORAMICA

Proprio Brindisi è stata protagonista del posticipo del lunedì sera, che ha visto l’Enel tornare senza punti da Reggio Emilia. Partita “deluxe” di Achille Polonara per la Grissin Bon: 25 punti nel successo 98-84 dei biancorossi.

Ieri – martedì – invece è iniziata la seconda fase di Champions League: prima italiana in campo la Umana Venezia che ha perso sul campo di Ventspils per 74-67, risultato che andrà ribaltato settimana prossima nel match di ritorno. Top scorer dell’incontro l’ex play biancorosso Willie Deane. Stasera tocca invece a Sassari, che ospita alle 20,30 i cechi del Nymburk. Avellino è già qualificata agli ottavi di finale.