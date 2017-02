Omaggio a Rota e Morricone nell’aula magna dell’Insubria

Non solo per amanti della buona musica ma anche per cinefili: il prossimo appuntamento della Stagione Concertistica di Ateneo, infatti, farà felici tutti, poiché “Suoni da vedere” è un omaggio dedicato a Nino Rota e Ennio Morricone.

Il 17 febbraio alle ore 18, nell’Aula Magna di via Ravasi 2, a Varese, potremo assistere a un concerto davvero originale. Liberi da steccati di genere e con grande disinvoltura, Giuseppe Nova e il Rino Vernizzi Jazz Trio – Rino Vernizzi pianoforte e fagotto; Giorgio Boffa contrabbasso; Lorenzo Arese batteria – ci condurranno nel mondo sonoro legato alla cinematografia, con rielaborazioni e improvvisazioni sulle musiche tratte dalla colonna sonora di grandi film classici, colonne portanti del cinema da “Il padrino”, a “8 e mezzo”, da “C’era una volta in America” a “Per un pugno di dollari”; il concerto regalerà energia e puro divertimento per un programma di sala dedicato ai due più celebri compositori italiani di “musica per immagini”.

Tutta un’altra atmosfera si respirerà nel concerto-spettacolo del 17 marzo con Teatrino del Rifo, Ensemble Ellipsis, Andrea Rucli al pianoforte, che offriranno al pubblico una ricostruzione meticolosa e audace della Pantomima di Mozart, una partitura che si credeva irrimediabilmente perduta, e che invece è rinata grazie al lavoro competente di musicologi, attori e musicisti.

Ingresso sempre libero e gratuito