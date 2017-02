Openjobmetis cerca 250 orafi per una nota azienda a Valenza

Foto varie

Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, è alla ricerca di 250 orafi a Valenza, in provincia di Alessandria.

La selezione è aperta per un nuovo sito produttivo di una nota azienda nel settore del lusso nella zona di Valenza, uno dei più rinomati distretti della gioielleria e dell’oreficeria a livello internazionale. Nell’area vi sono, infatti, le sedi delle principali imprese specializzate nella produzione di gioielli e articoli di oreficeria, tra i primi esempi della tradizione manifatturiera italiana.

“L’arte orafa è uno dei simboli dell’eccellenza del Made in Italy e l’area di Valenza è tra quelle maggiormente rappresentative del settore sul nostro territorio, riconosciuta a livello mondiale – spiega Laura Piccolo, responsabile Grandi Clienti di Openjobmetis – Avviare le ricerche per un numero elevato di profili specializzati in una professione così antica è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo particolarmente attenti, infatti, a supportare le selezioni di candidati per professioni di questo genere, perché significa offrire, sul mercato del lavoro, opportunità concrete di sviluppo, partendo dai mestieri della tradizione, ma vuol dire anche supportare le aziende che si rivolgono a noi per ricercare figure con specializzazioni, come in questo caso, peculiari e di alto profilo”.

Le figure professionali sono ricercate per le seguenti mansioni:

• Lavorazioni di assemblaggio e oreficeria

• Incassatura con microscopio

• Finitura (pulitura e lucidatura)

Per tutte le specializzazioni è richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nel ruolo ed è richiesta, inoltre, la disponibilità al trasferimento a Valenza. Si offre contratto diretto con l’azienda, finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. La retribuzione sarà valutata sulla base dell’esperienza maturata dal singolo candidato.

È possibile consultare le offerte e candidarsi sul sito www.openjobmetis.it