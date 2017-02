Openjobmetis, vietata ai tifosi la trasferta di Brindisi

Openjobmetis Varese - Enel Brindisi 91-81 d1ts

Non c’è limite al grottesco, nel pazzo mondo dei divieti legati allo sport. È giunta oggi pomeriggio – mercoledì 8 febbraio – la notizia che la Prefettura di Brindisi ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per la partita tra l’Enel e la Openjobmetis in programma domenica 12 febbraio alle 18.15 al PalaPentassuglia.

Gara tutt’altro che di cartello – le due squadre si trovano nella zona medio bassa della classifica – che vede di fronte club distanziati da oltre 1.000 chilometri: inutile dire che saranno (o sarebbero stati) pochissimi i supporters biancorossi presenti al palazzetto che, tra l’altro, porta il nome di un vecchio allenatore della Pallacanestro Varese. Senza contare il fatto che tra le due tifoserie non ci sono neppure particolari ruggini, anche vista la lontananza.

AON SPONSOR BIANCOROSSO

A livello societario, intanto, il club di piazza Montegrappa ha annunciato una nuova sponsorizzazione: tra i partner di Pallacanestro Varese ci sarà d’ora in poi anche Aon, importante gruppo che opera nel mondo delle assicurazioni, nella consulenza dei rischi e delle risorse umane. «Una società – ha detto la responsabile marketing Luna Tovaglieri – che crede nelle capacità del nostro club di generare valore e creare nuove opportunità commerciali. Siamo certi che la collaborazione con Aon sia solo agli albori».

«Lo sport da sempre rappresenta un settore di interesse per il nostro gruppo – ha invece spiegato Enrico Vanin, amministratore delegato dell’azienda – perché ne condividiamo i valori più alti. Con questo accordo pluriennale vogliamo rinnovare il nostro impegno nello sport e rafforzare ulteriormente il legame con il territorio. Siamo pronti ad affrontare insieme a questa squadra le importanti sfide del campionato attuale e delle prossime stagioni».