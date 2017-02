Orchidea d’oro, vince Puricelli

Orchidea d\'oro, vince il \"mago di Mornago\"

La prima edizione del concorso floreale Orchidea d’oro tenutasi lo scorso weekend a Gallarate ha riscosso un enorme successo, con parecchie centinaia di visitatori attratti dal connubio arte floreale e moda.

Galleria fotografica Orchidea d\'oro, vince il \"mago di Mornago\" 4 di 8

Nella suggestiva cornice del Ma.Ga, nove floral designer provenienti da tutta Italia si sono affrontati a colpi di composizioni floreali, seguendo il filo conduttore della moda. Ognuno di loro ha reinterpretato in chiave floreale le peculiarità di famosi stilisti, tra cui Missoni, Dolce e Gabbana, Valentino e tanti altri.

La gara si componeva di sei differenti prove: un quadro floreale, un addobbo per un tavolo per due, un bouquet, una prova a sorpresa, un abito e un accessorio. A rendere la gara ancora più interattiva ci hanno pensato alcune modelle, che truccate e acconciate da make up artists e hair stylist della zona, hanno sfilato per mostrare con l’abito e gli accessori floreali creati dai concorrenti.

La kermesse è stata vinta dal floral designer Nicola Puricelli di Mornago, che con i suoi lavori ha conquistato la giuria, collezionando tre primi posti e due secondi posti nelle singole prove, meritandosi quindi il primo posso assoluto.

Questa vittoria, va ad aggiungersi al palmares internazionale del pluripremiato artista varesino, che ancora una volta ha incantato il pubblico con le sue opere floreali.