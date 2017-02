“Ospedale e recupero della Fornace, lo chiedono i cittadini”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

«I tradatesi ci dicono che vogliono la tutela dell’ospedale, più aree verdi, la riqualificazione della Fornace e meno tasse». È in sintesi quello che emerge dal questionario diffuso dal Partito Democratico cittadino in occasione dell’inaugurazione della nuova sede in via Santo Stefano, avvenuta sabato 4 febbraio.

«Al questionario hanno risposto, nel formato online o in quello cartaceo, più di 300 cittadini – comunica il Segretario PD Santi Raineri -, quindi il dato statistico è particolarmente interessante, perché è possibile individuare alcune linee comuni. Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno impiegato qualche minuto del loro tempo per dirci cosa ne pensano della loro vita a Tradate. È ancora possibile rispondere al questionario al seguente link».

«I risultati sono stati netti, non fraintendibili – afferma il capogruppo PD in Consiglio Comunale Aureliano Gherbini -. I tradatesi chiedono all’amministrazione comunale meno tasse, ma non solo. In cima alla classifica dei desideri dei tradatesi ci sono la tutela dell’ospedale, più aree verdi e meglio curate e la risoluzione del problema della Fornace, una ferita ancora aperta nel cuore della nostra città. Il tema della Fornace è considerato senza dubbio il problema più urgente e sentito. In questi anni sono state gettate le basi per un vero cambiamento su tutti questi fronti. Ecco come».

«II risanamento finanziario conseguito grazie al grande lavoro di Laura Cavalotti – proseguono dal Partito Democratico -. permetterà nei prossimi anni di abbassare in modo sostanziale le tasse (IMU, TASI, TARI e addizionale IRPEF) che già nell’ultimo bilancio sono state in parte ridotte: nel 2015 i tradatesi hanno pagato al Comune 8.400.000 € tra imposte, tasse e tariffe, mentre nel 2016 hanno pagato 6.700.000€. Nei prossimi anni si potrà fare ancora meglio. Per quanto riguarda le aree verdi, il nuovo Piano di Governo del Territorio approvato in Consiglio Comunale ha bloccato la cementificazione selvaggia che ha caratterizzato Tradate negli anni scorsi. Nei prossimi anni potremo concentrarci sulla cura e sulla riqualificazione alcune aree verdi, come recentemente fatto per il parco Robinson di via Carducci».

«Relativamente alla Fornace, il nuovo acquirente farà importanti investimenti per far diventare il centro un polo commerciale e ludico realmente attrattivo, rispetto alla situazione ai limiti della decenza in cui si trova oggi – concludono -. Infine, per la difesa dell’ospedale, la nuova commissione voluta dal Consiglio Comunale, in sinergia con l’attivismo dei gruppi di cittadini, dell’assessore Luce e delle forze politiche che governano la nostra Regione, potrà raggiungere risultati importanti: su questo tema la condizione essenziale al fine di raggiungere l’obiettivo di mantenere i servizi sanitari offerti dal nostro ospedale, è rimanere uniti (maggioranza e opposizione) senza cercare facili strumentalizzazioni. In questi anni di governo, l’amministrazione guidata da Laura Cavalotti ha risanato i conti e gettato le basi per importanti cambiamenti: adesso progettiamo insieme il futuro».