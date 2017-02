Ospedale Galmarini, rinviato l’incontro con il direttore generale

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

La commissione consiliare “Rapporti istituzionali con l’ATS e l’ASST” è rimandata per l’impossibilità sopraggiunta del Direttore generale, Callisto Bravi.

L’incontro era in programma per la sera di venerdì 3 febbraio e aveva come argomento principale il futuro dell’ospedale di Tradate. A breve l’amministrazione comunale concorderà una nuova data con il direttore.