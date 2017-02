Ospedale Ondoli, le mamme: “Ce l’abbiamo fatta”

Riapre il punto nascita ad Angera

Riceviamo e pubblichiamo

Ce l’abbiamo fatta: le mamme, le nonne, i papà, i tanti volontari sono stati ascoltati. Anche il Punto nascite di Angera, oltre al reparto di Pediatria già riaperto, è tornato in funzione. Il reparto di Ginecologia e Ostetricia, già insignito del Bollino Rosa, per la qualità dei servizi offerti alle pazienti, torna a funzionare anche come Punto nascite, con tutti i requisiti di sicurezza: la presenza della guardia ostetrica 24 ore su 24 (medico + ostetrica), la presenza costante e continuata del rianimatore (guardia anestesiologica), la guardia pediatrica, la possibilità di effettuare emotrasfusioni ed esami di laboratorio e la disponibilità della sala operatoria per effettuare un taglio cesareo (24h su 24) con possibilità di inizio entro 30 minuti.

La nostra vittoria più grande, quella di noi mamme che hanno presidiato i reparti dall’11 dicembre 2016, è stata l’aggregazione di un gruppo meraviglioso di persone, tantissimi cittadini uniti dalla voglia di partecipare e fare del bene per una causa sacrosanta, in questo caso, la salvaguardia di due reparti ospedalieri fondamentali per un territorio molto vasto, di oltre 15 comuni.

Per questa ragione, da oggi, noi mamme sciogliamo il presidio, ma vogliamo diventare un punto di riferimento per il bene dell’ospedale Carlo Ondoli e, in particolare, per il futuro dei reparti di Pediatria e Maternità. La partecipazione spontanea e apartitica dei cittadini, ne abbiamo avuto prova concreta, è fondamentale per la loro sopravvivenza e per il loro funzionamento ottimale. Le mamme del presidio di Angera, con le nonne, i papà e i tanti cittadini che hanno collaborato si stanno organizzando ufficialmente: un’associazione (stiamo definendo in quale forma) verrà fondata e costituita nei prossimi giorni, con l’intento di sostenere e collaborare con i reparti di Pediatria e Maternità, mantenendo sempre aperto un canale di comunicazione e informazioni tra l’ospedale e i cittadini.

Il presidio delle mamme di Angera, iniziato l’11 dicembre 2016, si chiude oggi, 20 febbraio 2017, ma continuerà con un’altra forma di aggregazione, per il bene del nostro ospedale. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a rimanere in contatto con questo fantastico gruppo e a continuare a collaborare.

I ringraziamenti: tanti, dovuti e doverosi

Questi due mesi intensi e indimenticabili hanno dimostrato che i cittadini sanno ancora battersi e aggregarsi per una causa giusta. Le mamme ringraziano di cuore tutti i cittadini (migliaia) che in varie forme hanno collaborato e aderito a questa battaglia (di persona o sul web).

Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Angera e ai sindaci del patto territoriale di zona. Non bisogna però dimenticare le tante associazioni che si sono messe in gioco, in primis, il Comitato spontaneo permanente per l’Ospedale di Angera.

Tra le associazioni che hanno sostenuto le mamme, ricordiamo: il Comitato genitori di Angera, l’Associazione genitori di Ispra, la Casa delle donne di Gallarate, l’Associazione Amici della Bruschera, l’Associazione Cucire per amore, l’Unicef, l’Associazione nazionale Alpini, l’Anpi di Ispra, l’Avis di Angera, l’Associazione Il Castellaccio di Capronno, il Cav di Sesto Calende, l’Associazione Amici dell’asilo Vedani di Angera, il Centro Bielli di Taino, la Bocciofila di Angera, il Gruppo di lettura Bimbinbiblioteca di Ranco, l’Angerese calcio, la Pro loco di Ispra.

Un sincero ringraziamento va anche alla Parrocchia di Angera, agli oratori di Angera e Ispra, al Museo Archeologico e alla Biblioteca di Angera.

Hanno sostenuto e collaborato con le mamme anche lo Studio Elpis di Ispra, le pizzerie Damino di Angera, Fuori di Pizza di Angera e Delfino Blu di Uponne, il bar “Pausa caffè” di Angera, Il bar Angleria di Angera, la Gelateria del Borgo di Angera, “Dillo con un fiore” di Ispra, le cartolerie Ufficeria e Creami di Ispra, “Carte & co.” di Castelletto Ticino, “Non solo promotion” di Taino, lo studio legale Boscolo di Angera.

Un doveroso ringraziamento, infine, va ai tanti specialisti che hanno tenuto gli incontri formativi in presidio, incontri che continueranno anche nei prossimi giorni.

Le mamme del presidio, con tutti i cittadini che lo vorranno, rimarranno un punto di riferimento che vigilerà e contribuirà al funzionamento dei due reparti che, ad Angera, oggi hanno riaperto.

Comitato Mamme del Presidio