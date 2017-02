Ostello Casa Rossa: “Italiani e tedeschi, per un turismo mordi e fuggi”

via Morosini

L’Ostello Casa Rossa ha aperto nel 2013 e si presta ad affrontare il suo quarto inverno. Si trova a Laveno Mombello, in via Roma 23, su una collinetta che gli regala una vista sul lago ed è circondato da un prato dove si trovano barbecue, un campo da beach volley e amache dove sdraiarsi d’estate.

La struttura è di proprietà del comune e data in gestione alla Cooperativa Eureka. A mostrarci i locali è Nando Barile, dipendente della struttura e “tutto fare”.

E’ lui ad accogliere i clienti che da anni decidono di passare qualche giorno sul Lago Maggiore e a darci un’idea di come funziona il turismo sulla sponda magra. La prima domanda è la più semplice ma la più curiosa per chi vive il varesotto tutto l’anno: da cosa sono attirati i turisti? «Dalla Isole Borromee, che comunque non sono “nostre”, da Santa Caterina del Sasso, dalla Rocca di Angera».

Mete che grazie alla loro bellezza hanno superato i confini nazionali, «una volta arrivati chiedono consigli su altri posti da visitare: la maggior parte va quindi a Villa Della Porta Bozzolo, chiedi come arrivare al mercato di Luino. Io consiglio sempre di prendere il traghetto e di andare anche a visitare anche Cannobbio».

Un “ping-pong” tra la sponda lombarda e quella piemontese che è facilmente raggiungibile con il traghetto: «non c’è dubbio che il loro turismo sia più sviluppato del nostro. Lavorano da anni su strutture alberghiere e servizi, che qui da noi ancora mancano».

Un problema è sicuramente quello dei trasporti: «arrivare a Laveno è facile, ci sono due stazioni ferroviarie ma muoversi in zona non lo è. E’ per questo motivo che la maggior parte dei turisti vengono con mezzi propri. Solo una volta che conoscono già la zona, è possibile che tornino per soggiornare a Laveno e godersi la calma dei posti».

Per lo più italiani, del nord e del centro, seguiti da tedeschi, francesi e svizzeri sono i turisti in cerca dei paesaggi di lago. L’Ostello Casa Rossa in un anno ha contato 1200 ospiti, 650 di nazionalità italiana e 550 stranieri per un totale di 2300 presenze. «La maggior parte delle persone si ferma una o due notti, per vacanze brevi». I clienti hanno un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, «vengo anche ragazzi più giovani ma in compagnia o per utilizzare la struttura per feste di compleanno o occasioni speciali».

Oltre alla bellezza del paesaggio, alcuni turisti arrivano grazie alle attività sportive: «Durante tutto l’anno abbiamo sub, velisti e amanti del deltaplano. Qui ci sono scuole per tutte queste attività o comunque luoghi rinomati per fare pratica».

La struttura “Ostello Casa Rossa” è solo una delle tante che esistono in paese. A pochi metri c’è l’Hotel De Charme, a quattro stelle che è aperto solo nella stagione estiva. In paese, tra gli altri, ricordiamo La Locanda Pozzetto, lo storico Meuble Hotel, Il Porticciolo Hotel, Il Porticcolo, oltre ai tanti B&B nati negli ultimi anni e alle case in affitto.