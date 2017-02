Ovunquelodesideri, il flash mob per l’allattamento al seno

Anche Malnate ha aderito, con altre 50 città, al flash mob nazionale promosso dall’associazione MaMI per diffondere un messaggio importante: Una mamma deve poter allattare ovunque lo desideri.

«La Città del Bambini – spiegano le organizzatrici con l’assessore Irene Bellifemine in prima fila – non poteva non condividere un messaggio così importante nato da recenti fatti di cronaca». Il flash mob sull\'allattamento a Malnate

L’appuntamento si è svolto in piazza delle Tessitrici questa mattina, sabato 11 febbraio alle ore 11 davanti al Caffè Byblos, indossando una sciarpa bianca come simbolo e utilizzando l’#ovunquelodesideri per condividere l’esperienza sui social.