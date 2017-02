Padre Bossi e il giornalista Touadi al Castello dei Missionari

padre bossi

Fine settimana con doppio incontro al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore. Sabato 18 febbraio è il primo momento dell’incontro GIM dal tema Sali sul carro dell’altro, che riprende il testo degli Atti degli Apostoli (8,26-40).

Testimone di eccezione della serata sarà il giornalista e scrittore congolese Jean-Léonard Touadi, il quale aiuterà a capire che cosa abbia significato per lui e che cosa significhi oggi “salire sul carro dell’altro”. Una testimonianza da non perdere, così come non si può perdere il momento culturale che prevede l’esibizione del Coro Lisanga con musiche congolesi e canti gospel.

Domenica 19 febbraio, alle 14.30, testimonianza missionaria di padre Dario Bossi – nuovo superiore provinciale del Brasile –, il quale ci parlerà dei passi fatti dalla rete Justiça nos Trilhos, della nuova Rete ecclesiale Pan-amazzonica e dell’impegno missionario nel campo della giustizia socio-ambientale. Alle 16, dopo la testimonianza, padre Dario celebrerà l’Eucarestia.