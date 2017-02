Padre e figlio arrestati mentre rubano in una casa

polizia locale generica

Padre e figlio in manette, sorpresi in un a casa grazie alla segnalazione di un vicino di casa.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio, una cittadina venegonese insospettita da due persone sorprese a scavalcare una recinzione dell’ abitazione vicina, ha segnalato telefonicamente la cosa all’ufficio di Polizia Locale del Comune di Venegono Superiore.

L’operatrice in servizio ha fatto intervenire la pattuglia, formata da agenti delle Polizie Locali di Venegono Superiore ed Inferiore in servizio di convenzione: i vigili hanno sorpreso i due ancora all’interno della proprietà. Dopo pochi minuti è intervenuta anche in supporto la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castiglione Olona: gli agenti ed i militari, entrati nella proprietà, hanno sorpreso due cittadini italiani, padre e figlio ventenne, entrambi con precedenti penali.

Il controllo del vicinato e la collaborazione tra le Forze di Polizia hanno così permesso l’arresto, in flagranza di reato, dei due individui ed il recupero della refurtiva.