Pakistano irregolare allontanato dalla polizia locale

Ha precedenti per sfruttamento dell’immigrazione clandestina e per spaccio di sostanze stupefacenti, il cittadino pakistano scoperto nella mattina del 17 febbraio dagli agenti della polizia locale di Gallarate in un appartamento di via Mottarone 18.

H. S., queste le sue iniziali, è ritenuto un individuo socialmente pericoloso: oltre ai precedenti penali e agli arresti operati a suo carico dalle questure di Prato e Bologna, sulla sua persona pende il provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza pubblica disposto dal questore di Macerata.

Lo straniero è stato accompagnato dagli agenti all’ufficio immigrazioni della questura di Varese.

L’operazione dei vigili è scattata all’alba. Le pattuglie della polizia locale, in risposta alle segnalazioni pervenute al comando di via Ferraris, si sono presentati alla porta dell’appartamento al primo piano, abitato da un pakistano, titolare di un contratto di comodato d’uso gratuito. Insieme a lui c’era anche il connazionale irregolare.

Sempre questa mattina gli agenti si sono recati in un secondo alloggio, in via Gasparotto al civico 23. In questo caso i tre occupanti ne avevano diritto, mentre non erano presenti, perché all’estero, le altre tre persone che lì risultano residenti.

I controlli di oggi fanno seguito a quelli delle ultime settimane, disposti dal comando della polizia locale sempre su segnalazione dei cittadini.