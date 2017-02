Palazzo Visconti futura sede del Comune?

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

«Ho accolto volentieri l’invito del sindaco di Saronno e ho scoperto un bene culturale della città che merita attenzione». Parole dell‘assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini a margine della sua vista a Palazzo Visconti Rubino, la struttura più antica della città che risale al ‘700, avvenuta nella giornata di giovedì 23 febbraio.

«Andare sul territorio per incontrare le autorità e le comunità locali è sempre un metodo di lavoro fruttuoso perché ci permette di ascoltare le loro esigenze e di presentare gli strumenti della Regione che possano sostenere e valorizzare al massimo il nostro immenso patrimonio culturale» spiega la Cappellini che è stata accompagnata dal sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, dall’assessore comunale alla Cultura Lucia Castelli e dallo storico dell’arte Sergio Beato.

Tra i vari temi di discussione tra il sindaco Fagioli e l’assessore Cappellini c’è stato quello di come poter valorizzare il Palazzo Visconti Rubino, importante patrimonio di Saronno. Tra le soluzioni più accreditate, ma ancora in fase di studio, ci sarebbe «la possibilità – hanno spiegato l’assessore Cappellini e il sindaco Fagioli – di trasferirvi la sede del Comune. Un progetto che darebbe il meritato lustro a un bene storico degno di nota, che non possiamo abbandonare».