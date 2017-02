“Palestra troppo piena? E’ perché abbiamo lavorato bene”

La gara di ginnastica artistica a Buguggiate dove è dovuta intervenire anche la Polizia Locale per via delle troppe persone presenti sugli spalti ha fatto molto discutere, anche sui social.

Alcune persone hanno criticato l’organizzazione dell’evento, altre hanno sottolineato dubbi sulla scelta della location fino alla lettera di una mamma inviata alla nostra redazione che lamenta il fatto di aver aspettato cinque ore prima di sapere le classifiche, forse per incentivare l’utilizzo di bar e ristorante (LEGGI QUI).

Proprio per questo , uno degli organizzatori dell’evento di ieri, ha scritto queste parole per ricordare che “attorno alla messa in piedi di queste gare vi è una miriade di persone che a titolo gratuito e volontario rende disponibile il proprio tempo libero per fare l’impossibile“. Ecco il commento integrale