Palloncini bianchi nel cielo per dire stop al cancro infantile

Palloncini bianchi liberati nel cielo per combattere il cancro nei bambini.

Anche la città di Varese ha aderito alla Giornata mondiale contro il cancro infantile, ideata da Childhood Cancer International (CCI), rete mondiale di 183 associazioni locali e nazionali, guidate da genitori, provenienti da 93 paesi e 5 continenti, di cui FIAGOP è parte attiva.

All’ospedale Del Ponte, la Fondazione Ponte del Sorriso e la Fondazione Ascoli, che si occupa dell’ambulatorio di oncologia ed ematologia pediatriche, hanno liberato in cielo i propri palloncini lanciati dalla piazza ma anche dalle finestre del presidio ospedaliero pediatrico.

Nell’azzurro del cielo tantissimi palloncini bianchi si sono mischiati ai palloncini e colorati per ricordare i piccoli che non ce l’hanno fatta.

Negli ultimi anni si sono raggiunti buoni livelli di cura e di guarigione in alcune patologie: leucemie e linfomi, mentre rimangono ancora più difficili le possibilitàÌ di guarigione per altre patologie come i tumori cerebrali, neuroblastomi e osteosarcomi.

I palloncini simboleggiano la speranza che tutti i bambini ammalati possano guardare al futuro con fiducia.

Tutti uniti e numerosi per urlare insieme #fuckthecancer!