Pandora e l’uomo del nuovo millennio

Dal 24 febbraio al 17 marzo 2017, in occasione dei festeggiamenti per i trent’anni dell’Università del Melo, una mostra speciale, a suggellare la storica collaborazione con il festival Filosofarti.

Alla Galleria d’Arte di via Magenta 3, a Gallarate, saranno esposte alcune delle opere più belle dell’edizione 1999 del Concorso Mondiale Ex Libris “L’uomo del nuovo millennio”, curata dal prof. Silvio Zanella: la mostra riscosse un grande successo internazionale, venendo esposta successivamente anche a Roma, Nantes (Francia) e Louvain (Belgio), contribuendo a diffondere il messaggio che la cultura e l’arte non sono un superfluo monile dell’intelletto, ma l’anima più profonda dell’umanità, quella da cui nascono conoscenza reciproca, amore, tolleranza, pace.

Ad accompagnare questa prima sezione della mostra, inoltre, ci saranno le incisioni del mitico laboratorio del 1997 “L’incanto dell’amata”, con rielaborazioni a cura di Benedetto Predazzi, e il ciclo fotografico di Marco Predazzi “La danza di Pandora”.

INAUGURAZIONE VENERDI’ 24 FEBBRAIO, ORE 17.30, UNIVERSITA’ DEL MELO, via MAGENTA 3, GALLARATE (VA)