“Paolo, sarai per sempre il nostro MVP”

via Morosini

Il tempio del basket di Varese si è trasformato, questo pomeriggio, nel luogo del commiato. Attorno a quel parquet tanto amato dai tifosi varesini, centinaia di persone si sono radunate per dare l’ultimo saluto a Paul, Paolo Talamoni strappato alla vita da un male incurabile.

Un affetto commosso e sincero ha avvolto i genitori Daniela e Beppe, i fratelli Davide, Elisa e Valentina e l’amata Giulia, che fino all’ultimo ha combattuto al suo fianco.

La breve cerimonia è iniziata con il ricordo affranto di papà Beppe che dopo aver ringraziato per l’affetto ricevuto in quei tristi mesi di lotta e dolore, per l’umanità dei medici e la gentilezza degli infermieri, ha affidato ad una lettera l’ultimo addio al figlio: « Grazie per avermi dimostrato cosa vuol dire essere uomo» ha scritto Giuseppe riconoscendo la statura umana e morale di un ragazzino ribelle che la vita ha costretto a mostrare il vero volto, fatto di bontà, coraggio e umiltà.

Ricordi si sono, poi, alternati alla lettura delle poesie scritte dalla stesso Paul fino al commiato doloroso della sua squadra di basket, una squadra allargata ai tanti compagni incontrati lungo il cammino di giovane appassionato cestista, una squadra in cui è nata la profonda amicizia che è andata oltre la palla a spicchi: « Un favore vi chiediamo – hanno domandato i suoi compagni di una vita intera – una standing ovation per l’ultima partita di un grande campione».

E tutto il palazzetto si è alzato in piedi tributando il meritato applauso a un ragazzino dai mille volti e dalla innumerevoli smorfie. Che ci lascia un grande esempio di dignità.