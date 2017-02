Trenord, in collaborazione con Regione Lombardia e Diocesi di Milano, ha predisposto un piano straordinario per portare le migliaia di fedeli attesi al Parco di Monza, dove Papa Francesco celebrerà la Messa il prossimo 25 marzo.

Il piano di Trenord prevede di collegare la rete ferroviaria lombarda a quattro stazioni porta: Monza, Lissone, Arcore e Villasanta.

Più di 400 treni

In totale saranno 408 i treni che circoleranno fin dalle prime ore dell’alba: l’offerta è stata potenziata assicurando, nella giornata di sabato 25, tutti i treni già previsti nei giorni feriali (342 treni), oltre ad ulteriori altri 66 treni speciali che collegheranno la Lombardia alla città di Monza, con composizioni rafforzate.

Dalle quattro stazioni-porta i pellegrini proseguiranno a piedi seguendo i percorsi segnalati e presidiati da gruppi di volontari. In previsione del forte afflusso di viaggiatori, il personale di assistenza Trenord sarà a disposizione dei Clienti nelle stazioni milanesi, in quelle di Monza e in tutte quelle dove è previsto il maggior afflusso.

Biglietti speciali e promozione per i gruppi

Tre i biglietti speciali giornalieri, validi per l’intera giornata su tutta la rete della Lombardia: Day Pass, Day Pass “Family” e Day Pass “Special Group”.

Day Pass 13 €: biglietto singolo giornaliero per un adulto e ragazzi (fino ai 13 anni compiuti).

Day Pass “Family” 26 €: biglietto valido per due adulti e ragazzi (fino ai 13 anni compiuti).

Day Pass “Special Group” 300 €: per i gruppi di 50 persone.

In alternativa a questi biglietti speciali, è sempre possibile usufruire delle tariffe ferroviarie ordinarie di andata e ritorno. Inoltre, è possibile usufruire delle tariffe ordinarie di andata e ritorno, dedicate ai gruppi di almeno 10 persone che prevedono uno sconto sul costo del biglietto ordinario del 20% per gli adulti e del 50% per ragazzi fino ai 13 anni compiuti.

Il Day Pass e il Day Pass “Family” si acquistano esclusivamente in formato print@home dall’e-store Trenord (www.trenord.it).

Day Pass, Day Pass “Family” e Day Pass “Special Group” sono validi su tutti i treni Trenord, con la sola eccezione del Malpensa Express.

Numero verde per i gruppi

Le Parrocchie e i gruppi organizzati, che richiederanno alla Diocesi le modalità e i pass d’accesso al Parco di Monza, saranno indirizzati al numero verde Trenord 800.053.233, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. Operatori Trenord dedicati gestiranno l’emissione personalizzata dei Day Pass “Special Group” e indicheranno il treno da utilizzare in andata e la stazione di partenza.

Servizio straordinario

L’offerta potenziata interesserà 6 linee di Trenord che collegheranno direttamente alle stazioni-porta: le linee suburbane S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano P.ta Garibaldi, S8 Lecco-Carnate-Milano P.ta Garibaldi; S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e le linee regionali Bergamo-Carnate-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.

Nella giornata di sabato 25 marzo verranno effettuati:

• treni speciali straordinari: 42 treni andata/ritorno da Milano P.ta Garibaldi a Monza; 7 treni da Milano P.ta Garibaldi a Carnate e 12 da Carnate a Milano P.ta Garibaldi. I treni straordinari non effettueranno la fermata di Sesto San Giovanni;

• corse aggiuntive : al normale orario del sabato saranno aggiunte 5 corse sulla direttrice S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano) mentre sulla direttrice S11 (Chiasso-Como-Milano) saranno prolungati 29 treni da Milano P.ta Garibaldi a Rho e da Rho a Milano P.ta Garibaldi;

• treni con capienza potenziata sulle altre linee coinvolte.

Da Milano

Partendo da Milano città [stazioni di Certosa, Villapizzone, Lancetti, Greco Bicocca, Domodossola, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Lambrate, Dateo e P.ta Vittoria], si consiglia di scendere alla stazione di Monza, che si può raggiungere direttamente e senza cambi, con i treni delle linee suburbane S8 [Lecco-Carnate-Milano P.ta Garibaldi], S9 [Saronno-Albairate], S11 [Chiasso-Como-Milano-Rho] e delle linee regionali Bergamo-Carnate-Milano e Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.

Dalla Lombardia

I treni che dal resto della Lombardia porteranno i fedeli direttamente all’incontro con il Papa saranno quelli di quattro linee suburbane [S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano P.ta Garibaldi con fermata dedicata ai pellegrini a Villasanta; S8 Lecco-Carnate-Milano P.ta Garibaldi con fermata dedicata ad Arcore; S9 Seregno-Albairate con fermata dedicata a Lissone; S11 Chiasso-Como-Milano-Rho con fermata dedicata a Lissone] e di due linee Regionali [Bergamo-Carnate-Milano con fermata dedicata ad Arcore; Tirano-Sondrio-Lecco-Milano con fermata straordinaria ad Arcore].

Tutte le informazioni sul servizio, su linee e stazioni di scambio, sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.