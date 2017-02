“Parlare Lombardo”, ospite Van De Sfroos

Tempo libero generica

«Parlare Lombardo per riscoprire chi siamo sarà un momento importante di approfondimento sull’identità e sull’importanza della nostra lingua madre e delle sue varietà locali, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di cultura, con cui abbiamo voluto ridare dignità alla lingua lombarda e preparare il terreno a un impegno regionale volto a sostenere attività e iniziative che ne favoriscano lo studio e la diffusione».

Interviene così l’assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie, Cristina Cappellini, per annunciare una serata a Palazzo Lombardia, il 21 febbraio, dedicata al tema della lingua lombarda, alla sua storia e ai suoi sviluppi futuri.

“In un momento storico – ha continuato l’assessore – che vede un progressivo ritorno alla cultura delle ‘piccole patrie’ e dei valori identitari che accomunano i popoli, come antidoto agli effetti collaterali di una globalizzazione di cui si stanno avvertendo tutte le falle, occorre riflettere una volta di più sull’importanza che le tradizioni e le lingue rivestono oggi per il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità”.

“Ciò non significa un ritorno al passato, – ha detto ancora l’assessore Cappellini – ma una sorta di ‘ritorno al futuro’, laddove la riscoperta e la valorizzazione del passato non sono concepite come elementi di chiusura ma come strumenti per guardare al futuro con maggiore consapevolezza, orgoglio e senso di autonomia. Senza memoria e senza radici qualsiasi popolo è destinato alla dispersione e alla distruzione”.

Alla serata promossa dall’Assessore Cappellini interverranno Marco Tamburelli, professore in bilinguismo presso l’Università di Bangor, nel Galles, Roberto Marelli, attore e autore di numerose produzioni teatrali, cinematografiche e televisive legate alla cultura e alla storia milanese, e il cantautore laghée Davide Van De Sfroos.