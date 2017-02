Parolini: “Aiutiamo le imprese a crescere”

L’assessore regionale alla Sviluppo economico Mauro Parolini ha fatto l’ultima tappa del suo tour lombardo a Varese per presentare un bilancio delle misure adottate dal Pirellone a sostegno delle imprese lombarde e contemporaneamente per illustrare il nuovo piano. Ospiti della Camera di Commercio alle Ville Ponti, l’assessore e la dirigente Paola Negroni hanno illustrato le opportunità presenti e future, alcune delle quali realizzate in collaborazione con l’ente camerale.

In provincia di Varese, durante la legislatura, sono stati concessi contributi per 39 milioni di euro che hanno attivato 70 milioni di investimenti per le 590 imprese beneficiarie, appartenenti a tutti i settori (commercio, reti distributive, turismo e attrattività integrata, attività produttive, terziario ed export). Nel 2017 le imprese lombarde beneficeranno di altri 400 milioni di euro (617 milioni gli incentivi già concessi), tra risorse regionali e fondi europei.