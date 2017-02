Parolo da urlo: quattro gol in una partita

poker

«Quattro reti non le avevo mai segnati in carriera, forse nemmeno in allenamento. Oggi ne ho realizzati tre di testa e uno di piede». Marco Parolo, centrocampista di Gallarate, festeggia così l’incredibile partita disputata a Pescara nella quale ha segnato un fantastico poker di reti, cosa unica per chi gioca sulla mediana.

La sua Lazio ha sbancato 6-2 lo stadio Adriatico ma tutti i riflettori sono per lui. Parolo è da qualche anno un giocatore di primo piano del panorama italiano, tanto da aver vestito la maglia dell’Italia anche ai Mondiali e agli Europei. In passato, soprattutto con il Parma, Marco aveva saputo trovare spesso la via del gol ma ovviamente mai con un exploit del genere. Tanto meno in questa stagione, nella quale aveva segnato una sola volta.

«È una grande soddisfazione personale ma devo ringraziare i compagni, che mi hanno messo nella condizione di fare bene» ha raccontato poi ai microfoni di Lazio Channel. La dedica? «Dedico i gol alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio. Ne dedico uno a testa, così sono tutti felici».

«Il gol più bello è il primo -ha raccontato- perché identifica al meglio le mie caratteristiche: mi sono smarcato bene in area e Felipe ha messo una palla perfetta. È una rete semplice ma che mi identifica al meglio, così come l’ultimo nel quale mi sono inserito a fari spenti con i tempi giusti».

