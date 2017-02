Parte la macchina del carnevale in valle

Foto varie

La grande macchina organizzativa del Carnevale in Valle 2017 è già da alcuni giorni in attività. Il Grande Carnevale Valcuviano che si terrà sabato 25 febbraio e sta lavorando a pieni giri per il tradizionale evento mascherato che, da alcuni anni ormai, si effettua coinvolgendo tutto il centro Valle.

Le pro loco di Cuvio e Cuveglio, organizzatrici della festa, stanno preparando nuove attrazioni e annunciano grandi importanti novità per il finale della sfilata che si concluderà, come sempre presso il Parco comunale “Pancera” di Cuvio.

Sono circa una decina i carri e gruppi mascherati attesi in Valcuvia che si ritroveranno verso le 13.30 al Centro Commerciale Valcuvia Shop di Cuveglio per dar vita alla manifestazione.

I Tre moschettieri che rappresentano le due Proloco e il carnevale apriranno la sfilata che prenderà poi il via alle 14.15 e proseguirà lungo la Statale verso Canonica, con breve sosta al Centro Commerciale La Boffalora e quindi proseguimento verso il Parco Comunale di Cuvio dove le Pro Loco offriranno polenta bianca e salsiccia per ritemprare i figuranti e gli spettatori; nel frattempo una qualificata ed esperta giuria premierà, con premi fino a 300 euro, i carri più impegnativi ed attraenti e con premi fino a 120 euro, i gruppi meglio mascherati.

Le mascherine più belle della giornata saranno anche premiate con la nomina a Re e Regina del Carnevale.

Un imponente impianto megafonico consentirà a tutti i partecipanti di ascoltare notizie e aneddoti riguardanti i carri e il carnevale: speaker della allegra kermesse sarà Guido Del Vitto e al termine della sfilata per i piccoli momenti di giochi in compagnia di Pallino e Pallina

La festa si concluderà con giochi, allegria e i famosi tortelli da gustare con un buon bicchiere di bonarda!! E sarà festa comunque: in caso di brutto tempo ci si ritroverà presso la sala polivalente di Canonica per giochi e balli riservati ai bambini. Sono nel frattempo aperte le adesioni per i gruppi mascherati e i carri allegorici che vogliono partecipare alla sfilata.

Per informazioni e iscrizioni al CARNEVALE IN VALLE: www.cuvio.com Tel.: 0332 651124 – 3334007156

www.procuveglio.it Tel.: 0332 650850 – 335 6821412