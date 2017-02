Pasta coi broccoli e polpettine vegetariane, ai voti il menu scolastico che non ti aspetti

Ventiquattro “piccoli giudici” assaggiatori hanno giudicato oggi, 14 febbraio 2017 le ricette finaliste di “mensa con gusto” il progetto di creazione dei menù scolastici “dal basso” di Varese, che ha visto coinvolte tre scuole elementari dell’istituto Varese 4 (La Garibaldi, la Parini e la Marconi) per ampliare il menù delle mense nelle scuole varesine.

La sfida era quella di un “menu invernale” che comprendesse alcune verdure di stagioni ma poco gettonate: broccoli, cavolfiori, carote.

Le prime due fasi, di ricerca e proposta di ricette, si sono concluse: quella di stamattina prevedeva l’assaggio e il gradimento finale. Armati di schede dove specificare sinteticamente il gradimento, e dove aggiungere le proprie impressioni, i ragazzini, componenti di una classe quinta della scuola Garibaldi, hanno dato i loro voti come dei piccoli “giudici di masterchef”, con attenezione e competenza.

«Siamo già abbastanza certi che “passerà” la pasta coi broccoli, giudicata molto positivamente da tutti – ha anticipato Cinzia Aurizzi, responsabile mense varesine – e che ha “battuto” il risotto di carote, da molti considerato un po’ asciutto».

Parte dei 4 piatti proposti sarà oggetto del menù del 22 febbraio. E chissà se ci saranno anche le polpettine vegetariane di ricotta e cavolfiori, o il purè di carote, le altre due ricette “in gara”: le prime hanno riscosso un certo successo tra i giovani assaggiatori.

Il test è stato effettuato nel centro cottura della azienda affidataria del servizio, che sta all’interno del plesso dell’Anna Frank. Qui, per la ditta Dussmann, lavorano una capocuoca, Nunzia, e 7 collaboratori. Da li escono in media circa 1400 pasti al giorno. «I ragazzi hanno apprezzato questi piatti di verdura invernale, ma non ce ne stupiamo: all’interno dei menù delle scuole cittadine hanno mostrato infatti di apprezzare ricette inaspettate, come la minestra di miglio, uno dei piatti più graditi, e il passato di verdure con i crostini -ha commentato Rosella di Maggio, assessore all’istruzione del comune di Varese. E noi ne siamo fieri, perché dietro a queste ricette c’è un grande lavoro di studio in campo alimentare»