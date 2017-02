Pd, Aimetti bacchetta l’onorevole Rossi

Il dibattito congressuale nel Pd si anima. L’onorevole Paolo Rossi si è schierato a favore della mozione di Andrea Orlando. Il sindaco di Comerio Silvio Aimetti reagisce alla notizia e lo critica pubblicamente con una nota.

Non starò mai con l’assenza e la mancanza di vicinanza dell’onorevole Rossi al Territorio. Da sindaco del PD appartenente al suo circolo, malgrado qualche telefonata (da parte mia) di 4 o 5 anni orsono, non ho mai più ricevuto sue notizie, un modo particolare di fare politica che però si ravviva in modo poderoso in prossimità delle varie tornate elettorali o primarie che dir si voglia. Tutti sanno che non sono un renziano né della prima ora (adesso c’è questa nuova distinzione tra i puristi) e forse manco della seconda, probabilmente perché non mi piacciono le categorie che partono dai cognomi, anzi sono stato e probabilmente sarò ancora critico in modo costruttivo su diversi aspetti del “renzismo”, ma gli riconosco senza alcun dubbio, la strenua volontà di riformare un Paese con tanti problemi. Sentire rinascere questo modo di “non” fare politica è distante anni luce dal mio pensiero ed è proprio l’ultima cosa di cui il Paese ha bisogno.