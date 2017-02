PD, approvato documento per un congresso subito

La direzione del Partito democratico ha approvato l’ordine del giorno di maggioranza per avviare subito, con un assemblea che si svolgerà tra sabato e domenica, il congresso del partito.

È questa la conclusione a cui è arrivata, in serata, la direzione del Partito democratico. A favore hanno votato in 107 sì, 12 contrari e 5 astenuti.

Il presidente Matteo Orfini ha deciso di mettere ai voti solo l’odg di maggioranza e considerare precluso quello presentato dalla minoranza. L’odg firmato da esponenti di tutte le correnti di maggioranza (renziani, Areadem, giovani turchi, Sinistra è cambiamento) per invitare “il presidente dell’assemblea nazionale a convocare l’assemblea per l’avvio dell’iter congressuale auspicando la definizione di regole analoghe a quelle utilizzate per lo svolgimento del congresso del 2013″ sarà messo ai voti della direzione. A firmare l’odg Mirabelli (Areadem), Ermini e Marcucci (renziani), Paris (giovani turchi), Campana (area di Maurizio Martina).