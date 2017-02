Dove va il Pd? Un incontro con Alessandro Alfieri

Il circolo del Partito democratico di Vedano Olona, organizza per giovedì 23 febbraio, un incontro aperto a tutti (iscritti e simpatizzanti) per discutere delle ultime vicende politiche nazionali ed iniziare a ragionare in vista delle elezioni regionali previste per il 2018.

Partecipa all’incontro Alessandro Alfieri, consigliere regionale e Segretario del Pd regionale per un confronto aperto e per accogliere istanze del territorio.

L’appuntamento è alle 21 al circolo Vela di Vedano Olona, in via Don Minzoni 4.