Pendolari della cocaina: in treno da Milano per incontrare il pusher albanese

I clienti venivano in treno da Milano per incontrare il pusher albanese. Ma la musica è finita: 5 arresti, 10 denunce, 2 chili di droga olandese sequestrata e un’organizzazione di albanesi che gestiva un fiorente spaccio di cocaina tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. E’ l’operazione dei carabinieri portata a termine questa mattina, con gli arresti di 5 albanesi, tutti corrieri della droga al servizio del principale organizzatore, Kolai Andri, 28 anni, già arrestato durante un controllo un mese fa.

Galleria fotografica carabinieri, operazione switch pendolari della cocaina 4 di 5

OPERAZIONE SWITCH, I CARABINIERI ARRESTANO 5 PERSONE

L’operazione è stata seguita dal Pm Rosaria Stagnaro della procura di Busto Arsizio e dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Varese, (la pm ha ringraziato per la dedizione e serietà i cinque carabinieri con cui ha collaborato). Gli indagati totali sono 8 persone albanesi, uno sloveno e una romena.

Da febbraio ad agosto 2015, secondo le accuse, i pusher hanno trattato fino a 2 chili al mese di droga. Si tratta, ha spiegato il maggiore Paolo Tiadina comandante del Nucleo operativo, di personaggi con un ruolo assimilabile a “un gradino al di sopra dello spaccio al minuto”. I luoghi erano Busto Arsizio, Legnano e Castellanza.

Il capo era Kolai, un 28enne albanese arrestato il mese scorso in flagranza di reato dal nucleo investigativo di Pavia. I 4 arrestati questa mattina sono i suoi intermediari.

ARRESTATO A PESCHIERA DEL GARDA, TRASPORTAVA COCAINA NELL’AUDI CON DOPPIOFONDO

Il primo agosto era stato effettuato un altro importante arresto, che va aggiunto ai cinque, a Peschiera del Garda. Un corriere sloveno che proveniva dall’Olanda era stato bloccato a bordo di un’Audi A6 con doppiofondo, dove era stipato un chilo di cocaina. L’uomo aveva realizzato un buco nel baule posteriore. Gli hanno anche trovato un bigliettino cui aveva segnato le tappe di Padova, Rimini e Bologna. Aveva 9mila euro in tasca , ma probabilmente aveva ricevuto 2mila euro per ogni chilo smerciato. In sostanza era il disturbo del viaggio. Lo sloveno ora è in carcere a Verona.

COCAINA E SESSO PER I MILANESI, BASTAVA PRENDERE IL TRENO E ANDARE DALL’ALBANESE DI BUSTO ARSIZIO

Il capo dell’organizzazione, il 28enne albanese, é stato anche denunciato per favoreggiamento della prostituzione perché aveva avviato una donna alla prostituzione in una casa in zona fiera a Milano. La donna però incontrava clienti anche su strada e girava i guadagni al Kolai. I suoi clienti, spesso, erano anche acquirenti di cocaina. La compravano andandola a prendere a casa dell’albanese a Legnano, ma spostandosi sempre in treno per non incappare in controlli sgraditi. Gli arrestati facevano tutti lavori saltuari, ma con precedenti specifici per droga.

“Kolai Andri aveva un ruolo principale ma non abbiamo contestato una struttura associativa – osserva il pm Stagnaro insieme al procuratore capo Gianluigi Fontana – in sostanza lui era il centro dello smercio di droga. Aveva una casa a Legnano e un altro garage che utilizzava per le sue attività”.