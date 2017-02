ite tosi busto arsizio

Avere un handicap fisico non vuol dire scontrarsi contro barriere insormontabili. Lo sa bene John Foppe, nato senza braccia, che oggi incontra i ragazzi per parlare di motivazione e successo.

Sarà ospite dell’Ite Tosi di Busto Arsizio giovedì 16 febbraio, dalle ore dalle 10.00 alle 12.00. Nell’aula magna sarà un testimonial di vita. Oggi il sig. John Foppe è motivatore professionista.



John Foppe, molto presto comprende quanto sia difficile raggiungere anche semplici obiettivi e che la sua vita potrebbe rischiare di diventare limitata.

Comprende che avere soddisfazioni non dipende solo dalle capacità, dal denaro, dalla fortuna… ma dal valore delle persone e dalla visione di vita che esse si danno.

Oggi gestisce una sua azienda, viaggia, è marito e padre.

Ha condotto studi che lo hanno portato a sviluppare una vasta gamma di soluzioni per aiutare individui e leader a superare le loro difficoltà e a saperle trasformare in prospettive positive per la vita. Nel 1995 John lancia un business di successo come motivatore aziendale.

Il sig. Foppe sarà accompagnato e presentato da Riccardo Polinelli

L’incontro propone ai ragazzi un’esperienza forte per riflettere sul senso delle scelte e sul valore della progettualità nella propria vita…niente più scuse per giustificare noia, indifferenza, apatia, timori, rinvii