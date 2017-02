Per il Giorno del Ricordo una mostra in Sala Frontalieri

Foto varie

L’Assessorato alla cultura del Comune di Arcisate in collaborazione con la Proloco, ha organizzato in Sala frontalieri una mostra in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio in memoria delle vittime di tutte le foibe e dell’esodo degli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume.

La mostra, inaugurata ieri, potrà essere visitata fino al 18 febbraio nella Sala sotto il Comune dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, il martedì anche dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.