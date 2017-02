“Peter Pan guarda sotto le gonne”: i diritti LGBT a teatro

Dopo il successo del 2016 – quando il comitato “Varese c’è” riuscì a promuovere interamente con il crowdfunding lo spettacolo “Metafisica dell’amore” della compagnia “Le Brugole” portando quasi 300 persone al teatro Nuovo – ecco una nuova proposta teatrale legata ai temi LGBT.

“Peter Pan guarda sotto le gonne“, realizzato dalla compagnia Baby Walk, è uno spettacolo sulla transessualità e sulla formazione, ironico, divertente ma anche carico di contenuti e riflessioni, tanto da avere avuto il patrocinio dell’ordine degli psicologi della Lombardia.

Come nel 2016 lo spettacolo è promosso attraverso il crowdfunding sul sito di Banca Popolare Etica www.produzionidalbasso.it, sul quale sarà possibile effettuare piccoli versamenti ricevendo in cambio un biglietto per la sera dello spettacolo a prezzo scontato, o altre ricompense a scelta. Fra le modalità di partecipazione infatti è stata prevista la possibilità per associazioni ed enti no profit di avere pacchetti di biglietti a prezzo scontato entrando nel contempo fra i promotori, sia per privati di sostenere lo spettacolo in cambio di una sponsorizzazioni.

Per ulteriori informazioni e per partecipare c’è la pagina di produzioni dal basso dedicata: Peter Pan guarda sotto le gonne al cinema teatro Nuovo di Varese.