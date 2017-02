Picchiava gli anziani genitori, arrestato 42enne

Immagini di carabinieri

Picchiava i genitori anziani ed è stato arrestato. In manette, nei giorni scorsi, è finito un 42enne di Uboldo che viveva in casa con il padre di 88 anni e la madre di 79. L’uomo è disoccupato che vive in casa con i genitori. Per loro la situazione andava avanti da tempo. Sempre molto nervoso e facilmente irritabile, aveva iniziato ad alzare le mani nei confronti di papà e mamma.

Sono stati proprio loro, le due anziane vittime, a denunciare il figlio chiamando i carabinieri per chiedere aiuto dopo l’ennesimo sfogo di rabbia. Il 42enne è stato quindi accusato di maltrattamenti in famiglia e attualmente si trova nel carcere di Busto Arsizio.