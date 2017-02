Piccoli spacciatori e consumatori insospettabili nella rete della Polizia

Protesta nel centro di accoglienza di via dei Mille polizia

Quelli appena trascorsi sono stati giorni di vivace attività antidroga per le volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio che, intensificando ulteriormente il controllo del territorio e approfondendo alcune segnalazioni ricevute dai cittadini, hanno individuato piccoli spacciatori e semplici consumatori di sostanze stupefacenti – spesso davvero insospettabili – denunciandoli all’Autorità giudiziaria o segnalandoli a quella amministrativa.

Un diciannovenne italiano residente nel legnanese, studente incensurato, è stato avvistato da una pattuglia intorno alle 18,00 di lunedì mentre percorreva a piedi via Mameli. Apparendo nervoso agli occhi esperti degli agenti, questi hanno deciso di fermare l’auto di servizio e identificarlo. Non è stato nemmeno necessario procedere alla sua perquisizione perché il ragazzo ha subito estratto dagli slip una confezione con circa 6 grammi di marijuana, carta stagnola per confezionare le dosi e la somma di circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, che si sospettano provento di un’attività di spaccio al dettaglio. Il diciannovenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Erano invece due dosi di cocaina quelle che un ventunenne tunisino residente nel legnanese, con precedenti, aveva nascosto in bocca, sotto la lingua, e in un calzino. Lo straniero è stato notato intorno alle tre della scorsa notte mentre armeggiava intorno ai distributori automatici di un’area di servizio in viale Boccaccio. La pattuglia ha faticato non poco per procedere al controllo del giovane, che era in stato di forte agitazione e si è opposto vivacemente alla perquisizione, ma finalmente è riuscita a concludere la sua attività con il ritrovamento della droga, della somma di 260 euro e di un telefono cellulare sul quale arrivavano messaggi chiaramente relativi a ordini di droga. Anche per il ventunenne è scattata la denuncia penale.

Ancora marjuana è stata sequestrata intorno a mezzanotte di sabato a un diciassettenne di Lonate Pozzolo, che la Volante ha notato nel parcheggio di un supermercato di viale Duca d’Aosta mentre si staccava da un gruppo di coetanei e si appartava in una zona poco illuminata insieme ad un altro giovane, poi risultato sedicenne. Il diciassettenne, già conosciuto dai poliziotti, aveva in tasca 30 euro e quattro singole dosi di “maria” che gli sono costate una denuncia penale.

Stesso copione per un altro giovanissimo, questa volta un quindicenne di Samarate, che nel pomeriggio di domenica si trovava con un gruppo di coetanei in vicolo Landriani. Alla vista della Volante, che perlustrava la zona, il gruppetto si è disperso e tutti i ragazzi, una decina, si sono dati alla fuga sparpagliandosi. Il quindicenne in particolare, nuovamente individuato dalla pattuglia in via Milano, ha lanciato in un’aiuola degli oggetti che, recuperati dai poliziotti, sono risultati quattro singole dosi di marijuana. Anche il quindicenne è stato deferito alla Procura della Repubblica dei Minorenni.

Non molto meglio è andata a un diciottenne residente in città, sorpreso alle 21,30 di sabato fuori da un bar di via della Repubblica alla guida della sua auto con dosi di marijuana e hascisc per uso personale, che ne hanno determinato la segnalazione alla Prefettura con immediato ritiro della patente.

A sorprendere maggiormente i poliziotti di via Ugo Foscolo è stato però un settantunenne residente in città, che sempre sabato è stato controllato dalla volante mentre passeggiava in via per Dairago: nonostante l’età non più verdissima, in tasca aveva una dose di cocaina per uso personale. Anche per lui è scattata la segnalazione al Prefetto.