Piede d’Oro, la nuova stagione “nasce” al borgo di Mustonate

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

La prima gara è in calendario a fine mese (domenica 26) e sarà la classicissima “Marciando per la vita” di Varese. Il circuito del Piede d’Oro però è pronto a decollare fin da questi giorni: venerdì 10 febbraio, infatti, è in programma la serata di lancio per i celebre circuito podistico della nostra provincia.

L’appuntamento sarà al Borgo di Mustonate a partire dalle 21: nell’elegante cornice scelta dagli organizzatori andrà in scena la consueta presentazione della nuova annata (dal calendario alle novità), affiancata dalle premiazioni riferite alla stagione precedente. Al microfono si alterneranno Andrea Basoli e Felice del Giudice: saranno loro a chiamare sul palco i dirigenti del Piede d’Oro (a partire dal presidente Marco Frigo e dal vice Sergio Castagna) e, via via, tutti i premiati.

Uno dei momenti più significativi avverrà quando sfileranno i cosiddetti “100% Piede d’oro”, quei partecipanti cioè che hanno preso parte a tutte le gare della stagione 2016. Giusto citarli anche qui: si tratta di Andrea Marzio (Whirlpool), Antonio Branchi (Aermacchi), Claudio Dall’Angelo (Cardatletica), Giordano Besani (Arcisate), Massimo Fontana, Antonio Livio, Nicola Vasconi, Francesco Poletti e Vittorio Glotta (tutti del Team Di Bi). A tutti sarà assegnata una felpa speciale, in ricordo di una piccola ma significativa impresa.

Per quanto riguarda le classifiche di merito, le principali sono quelle dei Top PdO. Tra gli uomini il podio è formato da Giuseppe Bollini (1°), Andrea Zucchiati (2°), Daniele Ravelli (3°); tra le donne Eugenia Vasconi (1°), Elena Soffia (2°), Barbara Pierini (3°). La Top PdO a squadre invece ha visto vincere l’Atletica Arcisate davanti a Runner Valbossa e Cardatletica.

Nel corso dell’appuntamento di Mustonate infine, saranno assegnati i pettorali speciali per i vincitori di ogni singola categoria, ma la direzione promette anche una serie di altre novità.

Anche per l’edizione 2017 – che si concluderà, a livello di gare, il prossimo 15 ottobre con la Stracascine di Ablizzate – lo sponsor principale del circuito Piede d’Oro sarà Eolo, l’azienda varesotta leader nel campo della connessione internet. Ad essa sarà legato il cosiddetto “Eolo Time”, una sorta di traguardo volante presente in ogni gara che sarà appannaggio del corridore che passerà a metà esatta del gruppo dei partenti.