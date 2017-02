Pino Roveredo incontra i ragazzi del Liceo Crespi

Non poteva mancare al Liceo il tradizionale momento di incontro con gli scrittori del nostro tempo: sarà da noi Pino Roveredo, venerdì 10 febbraio, alle 15:00 in Aula Magna.

L’autore, vincitore del Premio Campiello 2005, porta nei suoi racconti un’ umanità poco conosciuta, tendenzialmente ai margini, ma con tanta dignità ed imprevedibile ironia. La sua scrittura non scaturisce mai come esercizio letterario ma come strumento necessario per soddisfare l’urgenza della comunicazione con l’altro, chiunque sia il suo lettore. Pino Roveredo ha più volte detto che la scrittura lo ha sempre accompagnato, è stata una salvezza in una vita spesso in salita, come le capriole del suo primo romanzo.

Gli studenti che lo ascolteranno hanno conosciuto il suo mondo soprattutto attraverso la lettura dei racconti di Mandami a dire, sicuramente l’opera più nota, e sono desiderosi di sapere tutto quello che sta dietro la composizione di un’opera letteraria, come sempre avviene nell’imperdibile occasione di incontrare direttamente gli autori. L’incontro è aperto al pubblico.

Di seguito una breve biografia artistica dell’autore: