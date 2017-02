Piste ciclabili e pulizia dei boschi. Le proposte di Eco90

percorso boschivo

Piste ciclabili, raccolta differenziata e pulizia dei boschi.

L’associazione ECO 90 ha protocollato il 13 Febbraio tre proposte all’Amministrazione Comunale di Uboldo e agli uffici competenti al fine di promuovere alcune tematiche in linea con la sue finalità.

«La prima, inerente le piste ciclabili, per suggerire la possibilità di accedere ad un fondo di 1.942.672 €, stanziato dal Ministero dei Trasporti alla Regione Lombardia, da destinare allo sviluppo della mobilità sostenibile – spiegano dall’associazione -. Questo è in linea con le proposte, che abbiamo presentato il 30 Gennaio alla variante generale del Piano di Governo del Territorio avviata da codesta Amministrazione, e da destinare alla realizzazione di: piste ciclabili, percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati-con isole salvagente- mediante passarelle-mediante sottopassi o sovrappassi, ed altro ancora sempre legato alla sicurezza degli itinerari pedonali e ciclopedonali».

«La seconda, inerente la raccolta differenziata, per chiedere l’attivazione di un’applicazione, per smartphone e tablet, che consenta ai cittadini di ricevere con immediatezza informazioni utili sulla raccolta differenziata come il cambio dei giorni di raccolta nei giorni festivi, la distribuzione dei materiali per la raccolta differenziata, la scadenza del pagamento della tassa rifiuti, ed altro ancora – porgemmo dall’associazione Eco 90 -. La terza, inerente la Pulizia dei Boschi ( o GIORNATA DEL VERDE PULITO ) per chiedere alle Amministrazioni di Uboldo, Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano di promuoverla nella medesima giornata, informando con largo anticipo scuole, associazioni del territorio e cittadini in genere al fine di coinvolgere un pubblico che sia il più vasto possibile. Chiediamo inoltre che si valuti la possibilità di organizzare nel medesimo spazio il ristoro per rafforzare il legame tra i volontari nel momento della convivialità e per contenere al massimo le spese di gestione».

Concludono: «La nostra associazione offre al Comune la sua massima disponibilità per la realizzazione di questa iniziativa e di qualsiasi altra iniziativa sul nostro territorio inerente a tematiche di carattere ambientale. Per chiunque fosse interessato a collaborare o semplicemente ad essere informato sulle iniziative della nostra associazione può contattarci all’indirizzo email eco90uboldo@libero.it oppure può seguirci sul nostro blog BLOG.LIBERO.IT/ECO90/ o su facebook cercando il nostro gruppo ECO’90 UBOLDO».