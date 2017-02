Pistola e coltellaccio in macchina: denunciato

Foto varie

Anche l’occhio vuole al sua parte, e un agente esperto sa quale macchina fermare. E infatti gli agenti della polizia locale del Verbano nella giornata di ieri hanno fatto bingo.

Sono le 14.30 di mercoledì quando a un posto di controllo del territorio per la prevenzione dei furti, viene fermato veicolo sospetto, una Peugeot 106 sulla statale 394, incrocio via Piave, zona cimitero.

A bordo un signore del 1977, e scatta il controllo documentale. Lui scende dall’auto e comincia ad agitarsi. Parte l’ulteriore controllo al terminale e risulta pluri pregiudicato per svariati reati legati a furti, truffe, danneggiamenti e porto abusivo d’armi.

A quel punto gli agenti decidono per la perquisizione del veicolo che dà i suoi frutti: salta fuori una Beretta 6,35 con caricatore e munizionamento; tre coltelli: uno di 42 centimetri. Non ha il porto d’armi e la piccola semiautomatica risulta non regolare e non censita.

L’uomo è stato fotosegnalato, e si è proceduto ad una denuncia a piede libero perpetro abusivo di armi da fuoco e oggetti ari ad offendere.

La polizia locale del Medio Verbano sta operando da tempo una serie di controlli del territorio per furti e verifica di chi transita nei comuni della convenzione.