Più di 400 genitori all’incontro su come sopravvivere ad un figlio adolescente

Lo tsunami dell\'adolescenza conquista la palestra

Mentre a “Presa Diretta”, su Rai Tre, ieri sera andava in onda una puntata speciale legata ai rischi per i giovanissimi dovuti alla dipendenza da videogiochi e social network (GUARDA IL VIDEO QUI SOTTO), la palestra di Ternate veniva sommersa da una vera e propria moltitudine di genitori accorsi per ascoltare le parole di un esperto dell’età evolutiva.

Perché l’adolescenza e la pre-adolescenza altro non sono che un vero e proprio tsunami per i genitori, concetto ricordato già nel titolo dell’incontro: “L’età dello “tsunami”, come sopravvivere ad un figlio pre-adolescente”. Mamme e papà hanno risposto in una maniera davvero fuori dal comune.

Ci informa infatti Giancarlo Panella, del Comitato dei laghi, presente all’incontro: «Ieri sera il Comitato dei Laghi ha gestito un seminario con il prof. Alberto Pellai

La manifestazione ha avuto un grande successo e la palestra era stra-piena (si stimano più di 400 partecipanti, in maggioranza mamme, ma anche numerosi papà), avendo richiamato molte persone da tutta la provincia».

Il Comitato dei Laghi (presente con una pagina su Facebook) è nato l’anno scorso ed è la libera associazione di tutti i comitati genitori dell’istituto comprensivo di Travedona, che include 9 plessi, 3 ordini di scuole: infanzia primaria e secondaria di primo grado; 5 comuni: Biandronno, Comabbio, Ternate, Travedona e Varano Borghi.

Argomenti che interessano, e non poco i genitori, sempre alle prese con un presente difficile da governare in un’età per definizione ballerina.

Alberto Pellai è medico, ricercatore all’Università degli Studi di Milano, psicoterapeuta dell’età evolutiva, nonché padre di quattro figli.

Si occupa di prevenzione in età evolutiva e fa molta formazione a insegnanti, genitori e professionisti del settore. Ogni anno incontra centinaia di suoi giovani lettori. È autore di molti bestseller per genitori, tradotti anche all’estero, tra cui Tutto troppo presto e I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (scritto con Barbara Tamborini) pubblicati da De Agostini. Ha vinto numerosi premi letterari e nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’Argento al merito della sanità.