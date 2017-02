Poche auto elettriche-ibride in strada ma la provincia è all’ottavo posto

Electric car in charging

Sono quasi 2.500 su un totale di 571.230 le auto elettriche-ibride del parco macchine della provincia di Varese, secondo i dati ACI relativi al 2015.

Una cifra che, per quanto sembri bassa, colloca Varese nella top-ten (8°posto) delle province con il maggior numero di auto ibride e, dunque, più attente al tema della mobilità sostenibile, almeno per quanto concerne questo particolare aspetto.

Ottava posizione per Varese confermata anche nella classifica stilata dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, che rapporta il numero delle autovetture ibride al totale delle auto circolanti: per la nostra provincia questa percentuale è pari a 0,43%, una quota ancora bassa ma tra le più elevate in Italia.

In cima a questa speciale classifica ci sono le province autonome del Trentino, Trento 1° (0,86%) e Bolzano 4° (0,52%), ma anche diverse province della Lombardia: Milano 2° (0,72%), Como 5° (0,51%), Monza-Brianza 6° (0,45%) e, appunto, Varese 8° (0,43%) e Bergamo 10° (0,38%) Tra le province ai primi posti anche Bologna 3° e Firenze 7° mentre chiude la classifica Enna, con solo 13 auto ibride (0,01%).

Pre dare un idea del quadro complessivo ecco come si suddividono le automobili in Italia per tipo di alimentazione:

Ritornando ai dati sulle elettriche-ibride per la provincia di Varese, la dinamica dell’ultimo biennio disponibile (2013-2015) ci dice che sta crescendo l’attenzione verso questa tipologia di alimentazione: il numero di auto ibride è quasi raddoppiato in soli due anni, passando da 1.251 a 2.466, ovvero il 9% delle ibride circolanti su base regionale.

Questo trend positivo viene convalidato anche a livello regionale, da 15.115 a 27.578 ibride, e nazionale, con un incremento del numero di autovetture ibride che sale da 45.404 nel 2013 a 89.932 nel 2015.