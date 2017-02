Polenta, mascherine e sfilata in notturna con il Bortolo Chiuchèt

Il Carnevale di Laveno (inserita in galleria)

Grande festa a Laveno Mombello per il carnevale: si festeggia sabato 4 marzo, a Mombello e sul Lungolago.

La giornata di eventi avrà inizio alle 12 quando all’Oratorio di Sant’Arialdo a Mombello sarà attivo il banco gastronomico con polenta, lenticchie e gorgonzola in piazza Santo Stefano e al Centro Sociale “Il senso della vita”, ma anche in Piazza Caduti del Lavoro a cura della Pro Loco.

Alle 14, a Mombello, inizierà la sfilata del carnevale con carri e gruppi mascherati e con il Bortolo Ciuchet. Quest’ultimo terrà il suo discorso alle 14 e 45 in piazza Santo Stefano dove ci sarà anche il Circo Smile con giochi e divertimenti. Alle 16 ci saranno le premiazioni delle maschere più belle. Alle 16 e 45 si continua con il processo e la condanna al rogo del Bortolo Chiuchèt e il corteo popolare fino al campo sportivo.

A Laveno, sul lungolago, dopo il momento gastronomico di mezzogiorno sono attese le maschere e gruppi per le vie in piazza Caduti del Lavoro con i “Decanter Live”, dalle 18 fino a tarda sera. Sempre alle 18 ci sarà il falò sul lungolago e il banco gastronomico aperto. Alle 20 e 30 il via alla sfilata in notturna con carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro.