Ponti sull’autostrada, i lavori vanno avanti ma mancano tempi certi

brunello

Ma a che punto sono i lavori sui ponti dell’autostrada? Ne abbiamo scritto a dicembre e la previsione – almeno per i primi su cui i lavori erano già iniziati – era di finire entro fine gennaio. Una previsione che pare non essersi avverata, anche se – è ovvio – in inverno i cantieri soffrono le condizioni del tempo metereologico. «Ma stanno lavorando davvero? Non vedo mai nessuno» ci ha scritto un lettore che passa tra Gazzada e Brunello. E numerose sono state le richieste, in particolare sulla situazione più impattante, quella di Solbiate.

Partiamo dall’inizio I lavori riguardano diversi ponti che scavalcano l’autostrada: fanno parte di una serie d’interventi di Società Autostrade per rafforzare le barriere laterali, il complesso di guardrail e grate destinate a evitare che mezzi usciti di strada precipitino sulle corsie autostradali o che ci possa essere lancio di oggetti.

Come già spiegavamo a dicembre, gli interventi non sono legati alla statica dei ponti: molti lettori – sull’onda anche delle preoccupazioni per il viadotto crollato in Brianza – avevano scritto chiedendo se ci fossero rischi e se le limitazioni al traffico erano legate al peso massimo di carico sui ponti. In condizioni normali, non ci sono limitazioni: queste sono state introdotte perchè sui ponti sono stati sistemati dei new jersey in cemento, che hanno ovviamente un peso significativo. Per limitare a 60 tonnellate il peso massimo sulla stuttura, è previsto il divieto di transito a mezzi con peso complessivo superiore alle 30 tonnellate. La segnaletica prevede nello specifico il senso unico alternato per i mezzi di massa superiore alle 30 tonnellate e una distanza minima di 50 metri per i mezzi superiori alle 30 tonnellate.

E veniamo al dettaglio dei lavori. Riguardano i ponti tra Gazzada e Brunello, di accesso principale a Solbiate Arno, tra Besnate e Gallarate (sull’A26), a Castronno, Vergiate e Cavaria con Premezzo, su strade per lo più di competenza della Provincia (ma i cantieri sono sempre di Società Autostrade). Una situazione particolare riguarda invece il ponte sulla via Molinello a Solbiate Arno: il ponte – su strada comunale che collega il paese con la zona industriale e la piattaforma ecologica – è stato chiuso al traffico.

Che tempi sono previsti? Qui si aprono le incognite. A dicembre la previsione era di finire entro fine gennaio, ma ovviamente – vista la stagione – ci sono tutte le incognite legate al meteo: la neve (per fortuna non caduta in abbondanza) e il gelo (che invece è stato più frequente) si trasformano in stop ai cantieri, specie per quanto riguarda gli scavi dei sottoservizi.

Gli uffici dei Comuni di Gazzada e Solbiate contattati fanno sapere che, dal punto di vista formale, le limitazioni al traffico sono previste “fino a termine lavori”, quindi senza una data certa di riferimento. «È un lavoro che ha in mano Società Autostrade, si deve verificare con loro» dice il sindaco di Solbiate Arno Oreste Battiston, che abbiamo interpellato per la situazione più impattante, quella del ponte (via Molinello) che porta alla discarica e alla zona industriale del paesone della Valdarno e che costituisce anche una via di transito alternativa. «Spero finiscano per metà febbraio». Gli operai si vedono al lavoro a volte anche in orari notturni: sembra che i lavori siano destinati a concludersi prima sul ponte principale (quello presso lo svincolo autostradale) e poi sul ponte di via Molinello, quello che conduce alla discarica e alla zona industriale.

Appena più a Sud, invece, c’è ancora più incertezza, anche se qui non ci sono disagi. «Noi non sappiamo nemmeno quando inizino: parlare con Società Autostrade è veramenete difficile» spiega Stefano Bubola, assessore a Cavaria con Premezzo, dove i lavori riguarderanno più ponti (via Cantalupa, via Matteotti, via 25 aprile) «Sul ponte di via 25 aprile hanno posato i new jersey, ma non ci sono ancora cartelli con limitazioni ai mezzi pesanti». A Besnate si sta intervenendo sulla via per Gallarate (provinciale), ma anche sulla strada che conduce ad Arsago, che invece è di competenza comunale: «In Via Libertà abbiamo posizionato i new jersey, ma è una soluzione provvisoria in attesa di nuovi guardrail» aggiunge il sindaco Giovanni Corbo. «È uno degli interventi che cercheremo di fare»

Quanto a Società Autostrade, abbiamo chiesto mercoledì un chiarimento sull’avanzamento dei lavori. Vi terremo informati.